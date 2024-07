Familientragödie in OÖ: Dreifache Mutter bei starb bei Autounfall

Die 34-Jährige war mit dem Pkw in einer lang gezogenen Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegen kommenden Lkw zusammengekracht. Darauf überschlug sich der Wagen und blieb am Bankett liegen. Die Kinder, drei, sechs und zehn Jahre alt, wurden verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock, so die Polizei.