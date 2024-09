Familien-Öffi-Tag in OÖ: Kostenlos das gesamte Netz nutzen

Das Wetter soll am Wochenende wieder warm und freundlich werden. Gute Voraussetzungen für einen Familienausflug - und zwar auf bis dato vielleicht ungewohnte Weise: Am 21. 9. gibt es in Oberösterreich erstmals den Familien-Öffi-Tag : Familien können sich auf der Homepage der OÖ Familienkarte mit Eingabe der Kartennummer ihr Ticket herunterladen oder ausdrucken.

"Viele fliegen weit weg, dabei haben wir so tolle Ausflugsziele in Oberösterreich direkt vor der Haustüre", sagt Günther Steinkellner, Landesrat für Infrastruktur und Mobilität (FPÖ) . Der Familien-Öffi-Tag sei die perfekte Gelegenheit, das Auto stehenzulassen und Ausflugsziele mit Bus, Zug oder Bim zu erreichen.

Bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren können einen Tag lang alle Öffis in ganz Oberösterreich sowie im gesamten bundesländerübergreifenden Salzkammergut nutzen. Ausgenommen sind Fernverkehrszüge und die Pöstlingbergbahn in Linz.

Ob ins Museum nach Linz, in den Hochseilgarten, zu den Bergbahnen oder bei einer Schifffahrt am Atter- oder Wolfgangsee - viele Ausflugsziele sind in Oberösterreich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Ziel dieser Aktion, die eine Kooperation zwischen dem OÖ Verkehrsverbund und dem OÖ Familienreferat ist, ist es, Familien umweltschonend, stressfrei, ohne Stau und Parkplatzsuche an vielleicht sogar noch unbekannte Orte in Oberösterreich zu bringen. Mehr als 1200 der kostenlosen Tickets sind Anfang der Woche schon in Anspruch genommen worden.