Eisiges Vergnügen mit Mut zur Natürlichkeit

Zuerst war es der dritte, vergangenes Jahr der zweite Platz. Heuer hat es Stefan Mühlbacher ganz nach oben aufs Stockerl geschafft. Bei der jährlichen Falstaff-Wertung wurde seine Konditorei Mühlbacher in Ampflwang zum beliebtesten Eissalon in OÖ gewählt. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, wir wollen diesen Standard auch in Zukunft unbedingt halten“, sagt Stefan Mühlbacher.

1972 wurde die Konditorei von seinen Eltern gegründet, 2006 übernahm er sie gemeinsam mit seiner Frau Janine. Davor arbeiteten die beiden in Wien, im Café Central lernten sie einander kennen.