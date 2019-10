Falscher Polizist wegen Vergewaltigung und Nötigung angeklagt

Zum Zeitpunkt der letzten Taten sei der Angeklagte zurechnungsfähig gewesen, weil von ihm aber eine Bedrohung ausgehe, beantrage er eine neuerliche Einweisung in eine Anstalt, erklärte der Ankläger. Er berief sich dabei auf ein Gutachten der Gerichtspsychologin Adelheit Kastner.

Zwei Verbrechen

Neben mehrer sexueller Übergriffe auf junge Mädchen werden dem Angeklagten aktuell vor allem zwei schwere Sexualdelikte zu Beginn des heurigen Jahres zu Last gelegt. Mit Hilfe eines gefälschten Polizeiausweises soll der Linzer am 10. Jänner in der Früh am Bahnhof sein Opfer eingeschüchtert haben. Sie müsse zur Drogenkontrolle mitkommen. Im Pkw soll er die geschockte junge Frau dann missbraucht und später aus dem Auto gestoßen haben. Die junge Frau verständigte sofort ihre Eltern und die richtige Polizei. Weil sie den Täter gut beschreiben konnte, kamen die Ermittler schnell auf den Verdächtigen. Bei den Ermittlungen stelle sich zudem heraus, dass der 30‐Jährige an selben Tag auch noch eine 14‐Jährige unter dem gleichen Vorwand angesprochen hat. Dieses Mädchen war aber misstrauisch, stieg nicht ins Auto und zeigte den Vorfall stattdessen bei der echten Polizei an. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann in der Silvesternacht mit einer 18‐Jährigen zuerst Drogen konsumiert haben soll und dann beim Sex als angeblicher Polizist gegen den Willen der jungen Frau eine schwere sexuelle Nötigung begangen habe soll.