Falscher Inzest-Vater tot aufgefunden

Der Tote, der am Freitagmittag in St. Peter am Hart bei Braunau blutig in einer Ecke liegend aufgefunden wurde, ist für die Ermittler kein Unbekannter. Gottfried W.s Gesicht ging im vergangenen Sommer um die Welt. Der 80-Jährige wurde von seinen beiden geistig behinderten Töchtern beschuldigt, sich jahrzehntelang an ihnen vergangen zu haben.

Der vermeintliche Inzest-Fall wurde im März eingestellt, doch Gottfried W.s Ruf erholte sich nie. Er lebte sehr zurückgezogen und sein einziger Kontakt war ein Pensionistenpaar, das er durch den Medienrummel kennenlernte.

Ernst V. war es auch, der ihn tot in seiner Stube aufgefunden hat: "Am Vorabend hab ich noch mit ihm telefoniert. Es ging ihm gut. Sein Tod trifft uns aus heiterem Himmel." Als die Polizei eintraf, wurde Ernst V. aus dem Haus geschickt, erzählt er: "Sein Gesicht war ganz blutig und man dachte im ersten Moment wohl, ich hätte etwas damit zu tun."

Polizeisprecherin Simone Mayr winkt ab: „Für uns ist das ein ganz normaler Todesfall." Dennoch wurde eine Obduktion angeordnet, weil die Todesursache unklar ist. Man gehe von einem Herzinfarkt aus.