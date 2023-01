Fall um vor Gartenzaun aufgestellte Hirschköpfe in OÖ geklärt

Wegen des großen Fahndungsdrucks hat sich laut Polizei am Donnerstag jene Person gemeldet, die vergangene Woche in der Nacht sechs aufgespießte Hirschköpfe in der Einfahrt eines Hauses in Grünau im Almtal aufgestellt haben soll. Der Mann erschien mit seinem Anwalt bei der Polizei.

Als Motiv soll der Verdächtige unterschiedliche Anschauungen zur Jagd und Forstwirtschaft sowie persönliche Meinungsverschiedenheiten mit dem Hausbewohner angegeben haben.

Der Beschuldigte meinte wohl auch, er habe niemanden gefährlich bedrohen wollen. Dennoch wurde er deswegen bei Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, informierte die Polizei.