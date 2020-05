Fall Paulina: Kein Missbrauch

In der Schule von Paulina, dem Gymnasium Bad Ischl, verlief der sonst so fröhliche Tag der Zeugnisverteilung am Freitag schwer getrübt. "Die Jugendlichen unserer Schule gehen mit einen großen Pinkerl in die Ferien", sagt Direktor Günter Mautz. Auch Paulinas Stiefbruder hatte gerade die Matura hier abgelegt.



Werner Schöny, Leiter der Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg in Linz glaubt, dass Einzelne vielleicht eine Therapie benötigen. "Bei einem Gewaltverbrechen ist ,das Unfassbare' noch stärker als etwa bei einem tödlichen Autounfall, weil man in der eigenen Umgebung nicht mit so etwas rechnet."



Wie berichtet, verschwand Paulina am Dienstag. Die Verdächtigen sollen sie bei einer Bushaltestelle entführt und dann getötet haben. Die Leiche wurde auf einem Grundstück in Radau bei St. Wolfgang verscharrt. Am Mittwoch wurden die beiden tatverdächtigen Männer verhaftet. Einen Bericht der Kronen Zeitung, wonach bereits Tags zuvor ein Entführungsversuch gescheitert war, weil Paulina auf dem Weg zur Schule nicht allein war, wurde von den Behörden nicht bestätigt.