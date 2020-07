Fahrgast in Cityjet wurde positiv auf Covid-19 getestet

Ein Fahrgast des Cityjet-Zuges, der am vergangenen Samstag, den 11. Juli, vom Bahnhof Melk bis Linz Hauptbahnhof von 19.21 Uhr bis 21.08 fuhr, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilte das Land Oberösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Auf Symptome achten

"Sollten Sie in diesem Zug gewesen sein, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten", heißt es vom Land. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

Der Krisenstab des Landes OÖ weist darauf hin, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Sicherheitsbestimmungen bestmöglich eingehalten werden. Die persönlichen Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, das Einhalten der Abstandsregelungen und die anderen basishygienischen Maßnahmen sind zusätzliche wichtige Infektionsschutzmaßnahmen.