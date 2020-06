Fahrer weg, Betrug aufgedeckt

Spurlos verschwunden ist jener Lkw-Fahrer, dem Donnerstagfrüh auf der Westautobahn A1 bei Allhaming ein mit Kupferplatten beladener Sattelschlepper völlig abgebrannt war (Der KURIER berichtete). Nach Zeugenaussagen hatte der Mann noch selbst versucht, die lodernden Flammen mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, war er plötzlich nicht mehr bei dem völlig zerstörten Fahrzeug anzutreffen.



Anfangs befürchteten die Retter sogar, er sei im Feuer umgekommen oder im Schock davongelaufen. Doch jetzt ist das Rätsel gelöst, warum der Lenker, dessen Identität nach wie vor ungeklärt ist, so schnell das Weite gesucht hat. Der Mann ist nämlich in kriminelle Machenschaften verwickelt und vor der Polizei geflüchtet. Denn das geladene Rohkupfer im Wert von rund 153.000 Euro wollte er offenbar abzweigen und selbst weiterverkaufen.

Der nicht unkomplizierte Hintergrund des Falls: Eine Tiroler Firma verkaufte einem Unternehmen aus Wuppertal, Deutschland, 24 Tonnen Kupfer. Diese wollte den Rohstoff zu einem Abnehmer in die Slowakei bringen und beauftragte dafür eine deutsche Spedition. Das Transportunternehmen wiederum gab den Auftrag an ein slowakisches Unternehmen weiter, das die Tour schließlich übers Internet an eine tschechische Spedition versteigerte.