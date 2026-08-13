Ein 17-jähriger Fahranfänger aus dem Bezirk Eferding ist am Mittwochmorgen auf der B133 im Gemeindegebiet von Straßham mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 158 km/h in eine Polizeikontrolle geraten – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Dem jungen Lenker wurde daraufhin sein erst kürzlich erworbener vorläufiger Führerschein sofort abgenommen.

Überholmanöver brachte Beamte auf den Plan Polizisten führten am 12. August 2026 gegen 8:45 Uhr im Gemeindegebiet von Straßham entlang der B133 Lasermessungen durch, als ihnen ein PKW auffiel, der zunächst ein anderes Fahrzeug überholte und sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit näherte. Das Messgerät zeigte 158 km/h an, erlaubt waren 100 km/h. Der PKW wurde daraufhin angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.