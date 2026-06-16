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Innviertlerin fuhr 50 Jahre ohne Führerschein
Zudem offenbarte eine Routinekontrolle, dass das Pickerl am Auto seit sechs Jahren abgelaufen war.
Eine 70-Jährige aus dem Bezirk Braunau ist 50 Jahre ohne Führerschein Auto gefahren. Sie sagte Dienstagvormittag bei einer Routinekontrolle auf der Frauscherecker Landesstraße in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau), dass ihr der Schein vor vielen Jahren entzogen worden sei.
Eine Überprüfung ergab, dass sie seit rund 50 Jahren keine Lenkerberechtigung mehr besitzt. Zudem war das „Pickerl“ an ihrem Wagen zuletzt 2019 gelocht, berichtete die Polizei.
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