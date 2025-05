Führerschein statt Reisepass: Ist der Führerschein ein gültiges Reisedokument?

Ist man im Auto unterwegs hat man den Führerschein (hoffentlich) immer dabei. Den Reisepass hingegen nicht. Was aber, wenn man kurz über die Grenze fährt?

Das Schengener Abkommen regelt zwar den Wegfall der Personenkontrollen am Großteil der innereuropäischen Grenzen, dennoch muss man sich ausweisen können – egal, ob Wochenendtrip ins Nachbarland oder Flugurlaub. "Ein gültiges Reisedokument sollte bei jeder Reise dabei sein", so ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Das wichtigste Reisedokument ist der Reisepass – in rund 40 Ländern Europas wird aber auch der Personalausweis für die Einreise akzeptiert.

Gilt der Führerschein?

Der Führerschein ist in Österreich zwar ein amtlicher Lichtbildausweis, doch gilt er im Ausland nicht als anerkanntes Reisedokument. "Es hält sich hartnäckig der Mythos, dass für einen kurzen Trip in die Nachbarländer ein Führerschein reicht, doch das ist schlichtweg falsch und kann für Reisende zu Problemen führen", so Polasek.