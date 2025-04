Falsche Wahrnehmung: Besonders diese Fahrzeuge sind an Kreuzungen ein Risiko

Geht sich das noch aus, oder nicht? In Fragen Kreuzungsmanöver keine einfache - aber eine enorm wichtige - Frage, wie eine aktuelle Untersuchung des Mobilitätsclubs in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). "Das kann schnell zu gefährlichen Situationen führen, etwa wenn Fahrer riskante Manöver unternehmen, weil sie Tempo und Abstand eines herannahenden Fahrzeugs falsch beurteilen", warnt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger .

Selbstüberschätzung als zusätzlicher Risikofaktor

Auffällige Unterschiede in der Selbstwahrnehmung der Probanden zeigten sich vor allem in konkreten Kreuzungssituationen, wie dem Linksabbiegen und Geradeausfahren. "Obwohl sich die Fahrer nach eigener Aussage grundsätzlich sicher fühlten, legen die tatsächlichen Messwerte nahe, dass sie beim Geradeausfahren tendenziell risikobereiter agieren und geringere Abstände zu anderen Fahrzeugen akzeptieren", so Seidenberger.

Die Unfallstatistik unterstreicht diese Problematik: "Betrachtet man die Kreuzungsunfälle nach Fahrtrichtung, zeigt sich, dass mehr als die Hälfte (53 Prozent) beim Geradeausfahren passieren, 26 Prozent beim Linksabbiegen und 17 Prozent beim Rechtsabbiegen. An Ampelkreuzungen sind Linksabbiegeunfälle mit einem Anteil von 44 Prozent am häufigsten. Oft werden Annäherungsgeschwindigkeiten falsch eingeschätzt, was zu unkontrollierten Bremsmanövern, Auffahrunfällen oder Rotlichtüberfahrten führt", so Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2023 rund 22 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden an Kreuzungen in Österreich – das sind 7.735 Unfälle. Davon entfielen 23 Prozent auf Kreuzungen mit Ampelanlagen und 77 Prozent auf Kreuzungen ohne (Quelle: KFV).

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie: Viele Autofahrer überschätzen ihre Fähigkeit, Annäherungsgeschwindigkeiten vor Kreuzungen zuverlässig zu beurteilen. Wer sich in dieser Hinsicht als besonders kompetent einschätzte, erzielte im Test keine besseren Ergebnisse als jene, die ihre Fähigkeiten kritischer bewerteten. "Verkehrsteilnehmer neigen oft dazu, Risiken zu unterschätzen und die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen – das führt leider ebenfalls oft zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr", resümiert die Verkehrspsychologin.

Bessere Ausbildung gefordert

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, fordern ÖAMTC und KFV gezielte Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung. "Wir müssen in der Führerscheinausbildung stärker auf die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten eingehen und Autofahrer für die besonderen Gefahren an Kreuzungen sensibilisieren. Konzentration und Aufmerksamkeit sind besonders im Kreuzungsbereich enorm wichtig, jegliche Ablenkung gefährdet die Sicherheit", erklärt Seidenberger abschließend.