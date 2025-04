Auto oder Sport: Wo es in Österreich mehr Verletzte gibt

Bei allen Unfallarten sind 2024 in Österreich 804.500 Personen mit Wohnsitz in Österreich so schwer verletzt worden, dass sie in einem Spital behandelt werden mussten (+ 3 Prozent). Die Behandlungskosten sind im Vergleich zum Jahr 2023 sogar um 5 Prozent auf rund 2,74 Milliarden Euro gestiegen, wie Daten der Präventionsinstitution KFV zeigen.

Der größte Teil der Verletzten (600.400) verunglückte im Haushalts- und Freizeitbereich. Im Verkehr verunglückten 92.100 Personen.