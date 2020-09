FACC-Kündigung: „Schuster bleib bei deinem Leisten“

650 Mitarbeiter müssen gehen – das hat der Luftfahrtzulieferer FACC mit Sitz in Ried im Innkreis vor etwa einer Woche bekanntgegeben. Am Dienstag kündete Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) an, den betroffenen Mitarbeitern den Umstieg in eine andere Berufssparte zu erleichtern – und zwar in jene der Pflege. Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten.

„80 Prozent der Flugzeugflotten blieben als Folge der Corona-Krise in den vergangenen Monaten am Boden“, begründete das Unternehmen den drastischen Schritt. Ähnlich argumentierte auch Gerstorfer: Durch die Covid-Pandemie sei die Luftfahrtbranche stark unter Druck geraten. Der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal würde hingegen steigen.

„Um die Betroffenen bestmöglich zu unterstützten, werden das Sozialressort und AMS Interessierte ab sofort verstärkt über die Möglichkeit einer kostenlosen Pflegeausbildung informieren“, heißt es in der Aussendung. Das Angebot richte sich an die, die sich es auch vorstellen könnten.