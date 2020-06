Experten: Keine Beweise für weitere Nazi-Stollen

Es gibt keinen einzigen Beweis und keine Vermutung von Herrn Sulzer, die einer wissenschaftlichen Überprüfung standgehalten hätte“, bringt Werner Kreisl, Bezirkshauptmann von Perg (OÖ), am Montag die Ergebnisse der Experten-Untersuchungen zur Nazi-Stollenanlage St. Georgen an der Gusen auf den Punkt. Die These des Linzer Filmemachers, dass neben den Tunnelanlagen für das Geheimprojekt „B8 Bergkristall“ – das eine Serienproduktion von „Messerschmitt Me 262“-Düsenjagdflugzeugen zum Ziel hatte – ein weiterer Stollenkomplex errichtet wurde, sei nicht verifizierbar.

Wie berichtet, geht Sulzer davon aus, dass auch ein unterirdisches Atom- oder Raketenforschungszentrum existiert hat. Im Dezember sorgte er für Aufregung, als er auf dem Gelände des Schützenvereins in St. Georgen Bagger auffahren ließ, weil er dort den Eingang zu einer unbekannten Stollenanlage vermutet. Zwar legte er ein verschüttetes Mauerwerk frei, die Grabungen konnte er aber nicht zu Ende führen – sie wurden behördlich gestoppt.