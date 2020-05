Ex-Polizeichef führt Stronachs Team in Oberösterreich an

Das Team Stronach wartet mit einer personellen Überraschung auf. Walter Widholm, bis vor Kurzem und 15 Jahre lang Polizeidirektor von Linz, wird Obmann in Oberösterreich. „Das ist kein Gerücht, ich bin der Obmann“, bestätigt der 60-Jährige im Gespräch mit dem KURIER. Einer seiner Stellvertreter wird der Vöcklabrucker Agrar-Rebell und Obmann der IG Fleisch, Leo Steinbichler. Nach seinem Ausschluss aus dem Bauernbund 2007 hat ihn der ÖVP-Wirtschaftsbund aufgenommen.

Widholm war bisher Mitglied der SPÖ. „Die Verbindungen zur SPÖ wurden gekappt. Ich bin mit ihrer Politik sehr unzufrieden.“ Er halte die Grundsätze von Frank Stronach für eine große Chance, Österreich weiterzubringen. Widholm wird auch Stadtparteiobmann von Linz. Er betont, er habe aufgrund der Reform von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner den Posten des Polizeidirektors verloren und sei in der neuen Organisation funktionslos.

Das Team Stronach errichtet derzeit in der Linzer Klammstraße ihre Parteizentrale, die in zwei Wochen eröffnet werden soll. Dabei soll auch das neue Team vorgestellt werden. Am Sonntag gab es ein erstes Treffen an der Autobahnraststätte Alpenkreuz bei Sattledt. Im nächsten Jahr will man in allen Regionen Bezirksstellen installieren. Leo Steinbichler strebt mit Wirtschaftsbund-Obmann Christoph Leitl ein Gespräch über seinen weiteren möglichen Verbleib in der ÖVP-Teilorganisation an.

