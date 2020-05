Ex-Kicker als Bankräuber verurteilt

Der Überfall hatte in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Eine junge hübsche Frau war am 7. Oktober 2010 in eine Volksbank-Filiale in Linz spaziert. Sie trug schwarze Kleidung, weiße Stöckelschuhe, eine dunkle Designer-Sonnenbrille und rot geschminkte Lippen. Doch den beiden Bankangestellten verging rasch das Lächeln, als die Frau plötzlich eine schwarze Pistole auf sie richtete und Geld forderte. Mit 10.370 Euro in der Tasche rannte sie zu Fuß aus der Filiale, stieg als Beifahrerin in einen silberfarbenen Mercedes und flüchtete.

Der Polizei gelang es, anhand von Überwachungsbildern, die 26-jährige Polin Edyta H. als Täterin auszuforschen. Sie gab den Überfall zu. Angebliches Motiv: Es sollte ein Liebesbeweis für den verheirateten Ex-Kicker Ervin R. sein. Der stark verschuldete Wettbüro-Betreiber aus Gmunden soll die Frau monatelang massiv zu dem Raub gedrängt und für sie die Softgun besorgt haben. Allerdings bestritt der 37-Jährige seine Mittäterschaft und auch die Geliebte versuchte später – erfolglos – ihn wieder zu entlasten. Im April 2011 fassten beide im Landesgericht Linz unbedingte Haftstrafen aus: H. zweieinhalb Jahre (rechtskräftig), R. dreieinhalb (er legte dagegen Berufung ein).