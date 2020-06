Ex-Heimkind will 1,1 Millionen

Es scheint für Robert A. die Hölle auf Erden gewesen zu sein, die er – laut eigenen Angaben – zwischen 1979 und 1983 als Zögling des OÖ-Landeskinderheims in Schloss Leonstein durchleben musste.

Der Heimleiter soll ihn fortwährend brutal gezüchtigt haben. Es folgten Demütigungen, Essens- und Freiheitsentzüge. A. soll ganze Wochenenden lang in einem Schrank eingesperrt worden sein – ohne Möglichkeit, eine Toilette aufzusuchen. Erzieherinnen sollen den Pubertierenden auch mehrfach sexuell missbraucht haben.

„Ich habe während all der Übergriffe verzweifelt versucht, meine Gefühle auszuschalten und wie beim Meditieren an etwas völlig Anderes zu denken – sonst wäre ich kaputt gegangen“, sagt A. Der 44-Jährige erinnert sich an Suizidgedanken, die er aber aufgrund seines Glaubens jedes Mal wieder beiseite geschoben habe. „Heute bin ich sehr froh, dass ich noch lebe.“

Schwer traumatisiert gelang es dem Ex-Heimkind später nicht, eine Berufsausbildung abzuschließen oder ein normales Familienleben zu führen: „Obwohl ich nachweislich einen IQ von 140 habe.“ 2001 wurde er von der PVA als Invalide eingestuft und in Frühpension geschickt. Und im Vorjahr bekam er vom Land OÖ als finanzielle Geste für das erlittene Schicksal 20.000 Euro zugesprochen. Doch diese Summe steht für A. in keinem Verhältnis zum zugefügten Leid – er fordert 1,1 Millionen Euro, die er nun auf dem Zivilrechtsweg einklagt. Am Freitag begann der Prozess.