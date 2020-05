Mayr wird nicht Direktor der GKK

Ich nehme mir zwei Wochen Urlaub, um einige persönliche Dinge zu erledigen und alternative Möglichkeiten zu sondieren.“ Mit dieser eMail informierte der zurückgetretene Linzer Finanzstadtrat Johann Mayr ( SPÖ) die Öffentlichkeit, dass er seinen Dienst als Direktor der oö. Gebietskrankenkasse (OÖGKK) vorerst nicht antreten wird.

Was wie eine vorübergehende Nachdenkpause klingt, ist für den Landesparteivorsitzenden Josef Ackerl ( SPÖ) ein definitiver Abschied. Mayr werde in keiner Form in die Gebietskrankenkasse zurückkehren – auch nicht nach der Nationalratswahl am 29. September, betonte er gegenüber dem ORF. Darüber gibt es aber verschiedene Ansichten.