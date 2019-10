Ex-Bezirkshauptmann Wojak lässt offen, ob er gegen Absetzung kämpft

„Wer glaubt, dass ich heute im Krankenstand bin, der irrt.“ Georg Wojak, der im Zuge eines Amtsenthebungsverfahrens abgesetzte Bezirkshauptmann von Braunau gibt aber zu, angeschlagen und betroffen zu sein. Zum Dienst war der Landesbeamte an seiner nun zugewiesen Arbeitsstelle in der Gesundheitsabteilung der Landesregierung am Mittwoch dennoch erschienen.

Am Dienstag um 11.15 Uhr sei er zu Landeshauptmann Thomas Stelzer zitiert worden, der ihm seine Abberufung mitgeteilt hat. Wie berichtet, war Stelzer einer einstimmigen Empfehlung einer Begutachtungskommission gefolgt, die den noch im Vorjahr hochgelobten Beamten für die Ausübung der Führungsposition nicht mehr als geeignet eingestuft hat. Gegen Wojak waren Amtsmissbrauchsvorwürfe erhoben worden. Stelzer möchte die Bezirkshauptmann-Stelle in Braunau bis Anfang 2020 neu besetzten.