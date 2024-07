Eva Reichl und ihr 7. Krimi: Mühlviertlerisch morden

Im Tierpark Altenfelden wird es also blutig. „Die Besitzerin Barbara Laher hat mir erlaubt, dass ich alles, was meinem Krimi dienlich ist, mit ihrem Tierpark anstellen darf. Sie hat mir sogar Tipps gegeben, wie ich eine Leiche verschwinden lassen kann. Das habe ich nicht in mein Buch eingebaut, um niemanden auf falsche Gedanken zu bringen“, lacht die 53-Jährige. Selbstverständlich sind alle Personen frei erfunden, nur die Tiere, die gibt es wirklich. Dieses Mal sind Wölfe, Schweine und Geparden in tragenden Rollen zu finden.