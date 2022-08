Europäische Autokonzerne kündigen Händler – Chinesen drängen nach

Der Grieskirchner Autohändler Adolf Paul Seifried (49) ist Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer OÖ. Seifrieds Autohaus vertritt die Marken Hyundai, weiters im Großhandel die Marken Evum (vollelektrische Allrad-Nutzfahrzeuge aus Deutschland, Zielgruppen sind Gemeinden, Magistrate, Länder) und NME (vollelektrische Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen aus China).

KURIER: Die Autohändler haben nur mehr wenig Gebrauchtfahrzeuge zum Verkaufen, ihre Ausstellungsflächen sind aus Mangel an Fahrzeugen teilweise leer. Die Nachfrage ist groß, das Angebot klein. Warum?

Adolf Paul Seifried: Wir sind durch Covid in eine Lieferengpasssituation gekommen. Es kamen aufgrund des Chipmangels wenig neue Autos nach. Das Angebot an Neuwagen ist wesentlich schlechter geworden. Die Kunden haben die Märkte leer gefegt, vor allem an jungen Gebrauchten. Wenn keine neuen Autos nachkommen, können die Leasingfirmen die Fahrzeuge nicht austauschen. Somit kommen keine Rückläufer aus Mietwagen und keine Leasing-Rückläufer in die Märkte. Wir haben geglaubt, dass sich das heuer beruhigt, aber das hat sich durch den Krieg gegen die Ukraine zeitlich nach hinten verschoben. Es kam zu Problemen mit Zulieferfirmen aus Osteuropa, zum Beispiel bei den Kabelbäumen aus der Ukraine.

Die Preise für Gebrauchtautos sind sehr hoch, sie reichen an die von Neuwagen heran. Wird sich das wieder normalisieren?

Sicher. Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wieder so produziert werden kann wie früher. Bedingt durch die Inflation werden die Neuwagen auch teurer werden. Auch die Gebrauchten werden teurer werden. Wir haben einen gebrauchten Golf im November des Vorjahres bewertet, und jetzt, ein dreiviertel Jahr später, wieder. Es ist um 1.000 Euro teurer geworden, obwohl er älter geworden ist. Das hat es überhaupt noch nie gegeben.

Die Autokonzerne sind angesichts des Chipmangels bestrebt, primäre große Fahrzeuge zu produzieren und zu verkaufen, weil hier ihre Gewinnspannen höher sind.

Die Situation hat sich angesichts der Krisen dahin gewandelt, dass die Autohersteller primär die Autos produzieren, die für sie ertragsbringender sind, weil sie einen geringeren CO 2 -Ausstoß haben. Es ist von der EU ein Grenzwert von 95 Gramm vorgeschrieben. Das ist umgerechnet ein Verbrauch von vier Liter Diesel bzw. Benzin. Wenn der Grenzwert nicht eingehalten wird, müssen die Hersteller pro Gramm Überschreitung 1.000 Euro pro Auto Strafe zahlen. Überschreitungen kosten richtig viel Geld, das geht in die Milliarden. Jetzt bauen die Hersteller primär größere, vollelektrische Autos, bei denen sie wirklich Geld verdienen. Die anderen Autos bauen sie nicht bzw. diese haben eine lange Lieferzeit.

Die Lieferzeiten sind enorm, so manche Käufer müssen länger als ein Jahr auf ihr neues Fahrzeug warten.

Das ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Es gibt Produkte von Marken, die lieferbar sind, und andere Produkte von anderen Marken, die nicht lieferbar sind.

Covid, der Ukraine-Konflikt, die CO2-Vorgaben und die Inflation haben dazu geführt, dass die Autos erheblich teurer geworden sind.

Nicht in allen Segmenten.

In welchen nicht?

Das Kleinwagensegment, wenn es Angebote gibt, ist preislich fast gleich wie vorher. Es geben nicht alle Marken alle Preissteigerungen vollumfänglich weiter. Die höherpreisigen Fahrzeuge sind empfindlich teurer geworden.

Wer kauft solche Autos? Unternehmen?

Die meisten sind Firmenfahrzeuge.

Der Druck der Autokonzerne auf die Autohändler ist groß. Der Innviertler Peugeot-Händler Büchl hat sich mit einer Klage erfolgreich dagegen gewehrt. Das Verhalten der Konzerne ist teilweise ein Missbrauch ihrer Marktmacht und unredlich.

Es gibt gewisse Marken, die Strategien vertreten, die wir Autohändler nicht verstehen. So hat zum Beispiel Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Citroën, etc.) in ganz Europa alle ihre Händler gekündigt. Sie strukturieren ihre Gebiete neu, gewisse Händler haben einen LOI (Letter of interest, Absichtserklärung, Anm.) bekommen, andere wieder nicht.