„EU lernt die Lektion nur schwer“

Steinbichler nutzte seine Chance, um an die Studenten zu appellieren. Es herrsche „Krisengejammere", in dem Positives untergehe. „60 Jahre Frieden und Wohlstand dürfen nicht leichtfertig schlechtgeredet werden." Es sei noch nicht allzu lange her, da hätten namhafte Wirtschaftsmagazine den Untergang des Euro prophezeit – dabei habe es nie eine Euro-Krise gegeben. Bis auf einen Ausreißer sei die Währung seit seiner Einführung noch nie gesunken und habe sich im direkten Vergleich mit dem US-Dollar bewährt. Die Krise sei Sache der Staatsschulden, betonte er und schloss sich seinem Vorredner Breuss an, dass der Euro eine erstaunlich krisenfeste Währung sei.

Der Schuldenberg, der sich in der Krise angehäuft hat, soll nun in Angriff genommen werden. Ein Prozent Wachstum werde sich Österreich das kosten lassen müssen, so die wenig erfreuliche Prognose.

Es sei ein Mythos, dass die Bankenrettung für die hohen Staatsschulden verantwortlich wären, stellte der Kommunalkredit-Chef klar. In den Jahren zwischen 2007 und 2010 sei die Verschuldung in Österreich um 23 Prozent gestiegen. Der Anteil der Banken sei mit 3,6 Prozent vergleichsweise gering. Hauptfaktor seien die Konjunkturstützungsmaßnahmen gewesen. „Wenn man aufhört, an die Geldwirtschaft zu glauben, muss man wieder zum Tauschhandel zurück."