EU-Industrie-Kommissar: Keine Mehrbelastung für voestalpine

Eder

Unternehmen dürften nicht dazu gezwungen werden, ausabzuwandern. Wolfgang, Vorstandsvorsitzender dervoestalpine, meinte, die 20-Prozent-Reduktion sei gerade noch verkraftbar.Tajani sei hier auf seiner Seite.

Landeshauptmann Josef Pühringer erklärte, Oberösterreich wolle Industrieland bleiben. Es dürfte bei den CO2-Richtlinien keine überzogenen Bestimmungen geben. Auch wirtschaftlich stärkere Länder wie Oberösterreich müssten bei den EU-Regionalprogrammen 2014-2020 berücksichtigt werden. Weiters appellierte er an Brüssel, den Ausbau der Eisenbahnachse über die Pyhrn-Schober-Achse zu unterstützen.

Anlaß für den Besuch des italienischen Kommissars war das Symposium „Wachsstrategien für unser Europa“, zu dem die Industriellenvereinigung eingeladen hatte. Es kam auf Initiative des EU-Abgeordneten Paul Rübig zustande, der gestern seinen 60. Geburtstag gefeiert hat.

Die EU-Kommission will den Anteil der Industrie am Sozialprodukt von derzeit 15,2 auf 20 Prozent im Jahr 2020 anheben. Es soll in Europa zu einer Reindustrialisierung kommen.