Escort-Mord-Prozess: Expertin sieht "generalisierten Frauenhass"

Am zweiten Verhandlungstag im Mordprozess in Steyr stand am Mittwoch die Ausführung der psychiatrischen Sachverständigen im Fokus. Nicht nur die Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt galt es zu klären, sondern auch Fragen zur Grausamkeit der Tat. Der 35-Jährige soll eine Escort-Dame nicht nur brutal getötet haben, sondern, so der Staatsanwalt, den Leichnam „auf bestialische Art sexuell missbraucht“ haben. Der Mann gestand die Störung der Totenruhe, aber nicht die Mordabsicht.

Der Oberösterreicher hatte die 23-Jährige via Internet für den 24. September in seine Wohnung nach Ternberg (Bezirk Steyr-Land) bestellt. Tags darauf fanden Polizisten nach einer Abgängigkeitsanzeige die Frau nur mehr tot in der Wohnung. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.