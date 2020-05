Es gibt keine Willensfreiheit

Alles Wissen eines Menschen residiere in der funktionellen Architektur des Gehirns. Die Regeln, nach denen dieses Wissen erworben und angewandt werde, residieren ebenfalls in dieser funktionellen Architektur.

Alle, auch die höchsten mentalen Funktionen, beruhten auf neuronalen Prozessen. Diese Verbindungsprozesse gehorchten den Naturgesetzen.

Der Mensch könne sich nur vorstellen, was die Leistungen der Gehirne zu erfassen imstande sind. Diese Leistungen resultieren aus der Anpassung an jene Bedingungen der Welt, die für das Überleben wichtig sind. "Das ist aber nur ein winziger Ausschnitt der Welt." Deshalb seien wahrscheinlich auch die Denkstrukturen begrenzt.