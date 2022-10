Ernte in OÖ: Leben noch immer auf "Insel der Seligen"

Teuerung und Klima

Auch die Ernte von Soja und Ölkürbissen sei erfreulich ausgefallen: Bei Ersterer verzeichnete man mit rund 70.000 Tonnen – das sind etwa 3,5 Tonnen pro Hektar – sogar einen Rekord. Bei den Ölkürbissen konnten 900 Kilogramm pro Hektar geerntet werden. Zu Ende dürften mit heuer auch die schwierigen Jahre in der Zuckerrübenproduktion sein. Mit 1.130 oö. Landwirten, die dieses Jahr auf rund 7.300 Hektar Zuckerrüben angebaut haben und mit einer „rekordverdächtigen“ Ernte von 100 Tonnen pro Hektar kämpfte man sich nun wieder zurück.

Ein Kampf, den die Landwirtschaft jedoch weiter führt, ist jener gegen die Teuerung. Unter anderem machen ihr die hohen Düngerpreise zu schaffen: „Wird bei der Grunddüngung weiterhin gespart, wird die Landwirtschaft das gute Ertragsniveau nicht halten können“, so Waldenberger. Dazu kommt der Klimawandel: In Teilen des Innviertels gab es wegen Trockenheit Ernteausfälle bis zu 50 Prozent. Die Konsequenz: Ein Dürreschaden in der oö. Landwirtschaft von 30 Millionen Euro. Hinzu kommen Frost-, Hagel-, Sturm- und Überschwemmungsschäden von 17 Millionen. Man lebe in OÖ großteils dennoch auf einer „Insel der Seligen“.