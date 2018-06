Erleichterung in der Schwangerschaft

Immer wieder erfreue ich mich daran, dass so viele Jungfamilien ihren Weg zu mir in die Praxis finden.

Nicht, dass ich mir wünsche, möglichst viele kranke junge Menschen zu behandeln, aber ich empfinde es als Ehre, dass Kinder sich bei mir so wohl fühlen, wie es bei der Frau Doktor eben möglich ist. Ebenso, dass junge Mütter und Schwangere mir ihr Vertrauen schenken. So werde ich auch häufig um Rat gebeten, was diverse Schwangerschaftsbeschwerden betrifft.

Ganz oben auf der Liste rangieren Blähungen und Verstopfung. Was ist eigentlich schuld daran? Zu Beginn der Schwangerschaft ist zum großen Teil das Hormon Progesteron verantwortlich dafür. Es sorgt dafür, dass sich die Eizelle in der Gebärmutter einnisten kann. Weiters regt Progesteron das Wachstum der Milchdrüsen an, damit alles für die Milchbildung vorbereitet ist. Überhaupt kümmert sich dieses Hormon sich darum, dass sich das Baby im Bauch der Mutter rundherum wohlfühlt.

Die Frau wird von innen „ausgepolstert“, das heißt, Wasser wird eingelagert (das macht das Progesteron das auch bei Nichtschwangeren im Laufe des monatlichen Menstruationszyklus). Zusätzlich wird mehr Platz für die wachsende Gebärmutter geschaffen, das heißt, dass der Tonus der Muskulatur nachlässt. Das bedeutet aber auch, dass die Muskulatur im Magen-Darm-Trakt etwas erschlafft und der Nahrungsbrei beziehungsweise Stuhl langsamer Richtung Ausgang transportiert wird. Einerseits ein Vorteil, weil dem Darm noch mehr Nährstoffe ins Blut entzogen werden können, andererseits eben lästig.