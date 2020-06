Mustangs made in Austria

Naturfilmer Erich Pröll saß gerade im Flugzeug über dem Atlantik, als ihn eine Nachricht aus der Heimat fast aus dem Sitz hob. „In der Früh sind auf einmal fünf statt drei Mustangs auf der Weide gestanden“, berichtete ihm sein Freund Franky Fenneis aus Strohheim. Prölls Stuten River und Desert hatten beide in der Nacht auf den 11. Juni Fohlen bekommen. „Und ich hab’ mich schon gewundert, wieso die Damen auf einmal so rund geworden sind“, scherzt er.

Die Jungtiere namens Jackson und Cody seien seine „Flut-Babys“. Geboren, als Prölls Ranch in Goldwörth 60 Zentimeter unter Wasser stand, konnten ihre hochträchtigen Mütter beim befreundeten Hufschmied unterschlüpfen. Pröll war gerade in den USA und besuchte seine zwei neuen Mustang-Stuten, die im Frühjahr zu seiner bestehenden Herde dazustoßen sollen. Im Juni 2012 ist dem Mühlviertler erstmals gelungen, diese Wildpferde nach Österreich zu holen ( der KURIER berichtete). Jetzt ist er stolzer Ziehpapa der ersten in Europa geborenen Mustangs.