„Erhöhen Sie Ihre Aktienquote!“

Von Gold hält Stockmayr derzeit nicht so viel. Man solle es behalten, aber nicht weiter ausbauen. Wer der Meinung sei, es könne zu einem Krieg zwischen dem Iran und Israel komme, könnte sich auch ein paar Aktien von Rüstungskonzernen in seinen Korb legen.

Von Anleihen hält Stockmayr wenig. „Ich würde sofort alle verkaufen und das Geld in Aktien anlegen.“ Wenn weltweit nur 100 Milliarden Dollar von Anleihen in Aktien umgeschichtet würden, würde das für eine größere Aufwärtsbewegung an den Börsen sorgen.

Optimistisch ist Stockmayr auch für den österreichischen Aktenmarkt. „Ich habe erstmals seit 20 Jahren wieder einmal mit Wienerberger eine österreichische Aktie gekauft. Sie ist innerhalb der vergangenen vier Wochen um 25 Prozent gestiegen. “