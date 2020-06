Erdäpfel-Wodka aus dem Sauwald

"Wir haben verschiedene Erdäpfel-Sorten und Methoden der Herstellung durchprobiert. Es stellte sich heraus, dass sich die Sorte Freya am besten eignet. "Sie ist sehr mehlig und vermittelt den Erdäpfelgeschmack am besten." Die meisten Wodkas, die in Supermärkten angeboten würden, seien aus Getreide hergestellt, weshalb sie geschmacklos seien. Der Vorteil seines Wodkas seien die Reinheit und der Geschmack. Er werde mit Urgesteinswasser verfeinert, einem weichen Wasser mit einem Härtegrad von 0,6. "Unser Wodka ist eher gedacht als Aperitif oder Digestif."

Warum wird der Schnaps in schrägen Flaschen abgefüllt? "Damit sich die Erdäpfel nicht umgewöhnen müssen, denn sie wachsen in Hanglage oder auf der G’steck’n, wie wir sagen", erklärt er und lacht. Selbst die Schnapsgläser sind schräg. Der Wodka wird in verschiedenen Gebinden abgefüllt. In 4 cl als "eiserne Reserve für das Brusttascherl", in 20 cl "für den Genuß zu zweit" und die 0,5-Liter-Flasche als "Große für einsame Nächte". Paminger verkauft den Wodka über das Internet und beliefert die Märkte Merkur, Maximart und verschiedene Spezialitätenläden.

Der Anbau von Erdäpfeln hat im Sauwald Tradition. Sie haben den Ruf, besonders gut und geschmackvoll zu sein. "Es handelt sich bei uns um einen Urgesteinsverwitterungsboden, der sandig und eher sauer ist", erklärt Paminger. "Er enthält viel Kalium, das geschmacksintensiv ist und wichtig für die innere und äußere Qualität." Der Ertrag sei mit 30 bis 35 Tonnen pro Hektar nicht so hoch. Zur Bekämpfung des Unkrauts wird keine Chemie eingesetzt, sie erfolgt durch maschinelle Hackgeräte. In den Erdäpfeln gebe es keine chemischen Rückstände, das werde von Untersuchungen des Lebensmittelkonzerns Rewe und von Global 2000 bestätigt.

Mitte der 1980er-Jahre hat Martins Vater Eduard "aus Frust und aus innerer Überzeugung" begonnen, seine Erdäpfel als Sauwalderdäpfel zu vermarkten. "Damals hat es danach ausgeschaut, dass es mit den Erdäpfeln ganz gar wird", erzählt der 61-Jährige, der seit 17 Jahren auch Bürgermeister von St. Ägidi ist. "Wir haben an den Säcken mit den Speiseerdäpfeln einfach einen Zettel mit den Worten Aus dem Sauwald angehängt." Mit der Saatgutvermehrung hatte schon Eduards Vater 1958 gestartet.