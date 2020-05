Erben wird teuer: Übergabe von Häusern vorziehen

Erben und Schenken wird ab dem 1. Jänner 2016 richtig teuer. Die Bundesregierung erhöht die Grunderwerbssteuer massiv, um damit einen Teil der Lohnsteuersenkung im Zuge der Steuerreform finanzieren zu können. Der Linzer Steuerbrater Markus Raml schildert das an folgendem Beispiel. Ein Ehepaar besitzt in Stadtnähe ein Einfamilienhaus mit einem Einheitswert von 50.000 und einem Verkehrswert von 500.000 Euro. Übergibt das Ehepaar das Haus an die Tochter bzw. an den Sohn, zahlte es bisher 3000 Euro an Grunderwerbssteuer. Ab dem 1. 1. 2016 wird mehr als Doppelte fällig, nämlich 7750 Euro.

"Es zahlt sich, Schenkungen vor Jahresbeginn 2016 vorzuziehen", sagte Raml diese Woche bei einem Informationsabend in der Raiffeisenlandesbank. "Vor allem bei wertvollen Liegenschaften mit einem Einheitswert, der weniger als ein Zwölftel des Verkehrswertes ausmacht."

Derzeit macht die Grunderwerbssteuer bei Schenkungen im Familienverband zwei Prozent vom dreifachen Einheitswert aus. In der Land- und Forstwirtschaft wird der einfache Einheitswert zur Berechnung herangezogen. Dabei soll es auch bleiben.

Für sonstige Liegenschaften soll es in Zukunft einen Stufentarif geben. Bei einem Verkehrswert bis zu 250.000 Euro wird die Grunderwerbssteuer 0,5 Prozent ausmachen, zwischen 250.001 bis 400.000 Euro zwei Prozent und ab 400.000 Euro 3,5 Prozent.

Für Betriebsübergaben nach dem 55. Lebensjahr soll der Nachfolgefreibetrag von 365.000 Euro auf 900.000 Euro erhöht werden.

Die Immobilienertragssteuer soll ebenfalls erhöht werden. Bei Schenkungen und Erbschaften fällt keine Immobilienertragssteuer an. Denn ihr unterliegen nur entgeltliche Verkäufe. Die Steuer wird von 25 auf 30 Prozent erhöht.