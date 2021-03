Auch der Tag-Nacht-Rhythmus mit der Erwärmung oder Abkühlung der Luft steuert diesen Vorgang. Es gibt Gänseblümchen mit 35 Zungenblüten. Die sollte man suchen und zum Orakeln „Er liebt mich, er liebt mich nicht“ heranziehen. Denn bei 35 Zungenblüten ist das Ergebnis gesichert.

Belag auf das Butterbrot und auf Salate

In der Küche ist das Maßliebchen bekannt als Belag auf das Butterbrot und in Salaten. Es ist reich an Vitamin C . In der Volksheilkunde ist das Gänseblümchen als Hautpflegerin bekannt: Ein trocknendes Öl wie heimisches Bio-Sonnenblumenöl, das schnell in die Haut einzieht, eignet sich für einen pflegenden Ölansatz: 1/3 eines mit Alkohol ausgespülten Glases mit angetrockneten Gänseblumenblüten befüllen, mit dem Öl zur Gänze bedecken und für 21 Tage ausziehen. Es müssen alle Pflanzenteile ständig mit Öl bedeckt sein, ansonsten besteht Schimmelgefahr! Danach abseihen und in einer sterilen Flasche als Pflegeöl für die Haut oder als Basisöl für die Salben- und Cremeherstellung verwenden. Tausendschön wirkt auch Gewebe stärkend in diesem Ölauszug.

In den Tee

Gänseblümchenblüten, die frisch oder getrocknet zum Tee gegeben werden, stärken Kinder bei Schwächezuständen in Wachstumsphasen. Sie regen den Appetit an und kurbeln den Stoffwechsel an. Gänseblümchenabsud kann zur Aufhellung von Altersflecken verwendet werden.

Autorin Ursula Asamer ist Kräuterpädagogin uns Landschafts- und Naturpflegerin