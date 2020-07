Entführter Linzer: Spur führt zur libyschen Stadt Sirte

Dass die dort herrschenden Terroristen besonders brutal vorgehen, zeigte sich, wie sie sieben libysche Sicherheitsleute bei Al-Ghani behandelt haben – sie schnitten ihnen die Köpfe ab und legten diese in eine Ölwanne. Entsprechende Bilder kursieren, wie berichtet, seit Montag in sozialen Netzwerken. Da diese Gruppe bisher nicht durch Lösegeldforderungen sondern durchund Schrecken auffielen, gehen internationale Geheimdienste eher davon aus, dass es nicht um Geld geht. Der IS kontrolliert mehrere Ölfelder und hat internationale Financiers. Es scheint deshalb wenig wahrscheinlich, dass es den Terroristen jetzt tatsächlich um Lösegeld geht.

Mögliche Verhandlungen sind aus verschiedensten Gründen schwierig zu führen. Bei vergleichbaren Geiselnahmen im Irak, Jemen oder Afghanistan gab es lokale Stammesführer oder Warlords als Mittelsmänner.

In Libyen herrscht momentan das totale Chaos. Die Kämpfer sind meist wild zusammengewürfelte Haufen mit Dschihadisten aus verschiedensten Ländern. Auch Österreicher wie etwa der Islamist Mohamed Mahmoud und seine Anhänger dürften in Libyen unterwegs sein. Kein westliches Land ist derzeit durch irgendeinen Offiziellen in dem Land vertreten.