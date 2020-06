Endlich haben wir die Haare wieder schön

Fakten: Der Markt regelt das Angebot

Rund 1.450 Friseursalons gibt es aktuell in Oberösterreich. „Einige haben nach Corona gar nicht mehr aufgesperrt“, weiß Erika Rainer, seit sechs Jahren Innungsmeisterin in Oberösterreich und selbst Inhaberin eines Salons in Attnang-Puchheim. „Das waren nur jene, die entweder schon kurz vor der Pension stehen oder aus anderen Gründen sowieso schließen wollten.“

Eine Obergrenze, wie viele Geschäfte es pro Bundesland geben darf, gibt es nicht: „Das regelt der Markt ganz von alleine.“ In Oberösterreich ist die Zahl der Salons seit Jahren konstant. 500 Lehrlinge werden derzeit ausgebildet, „ich kenne Salons, die Lehrlinge suchen“, so Rainer. Die Lehre sei das Um und Auf für die spätere Karriere. Sie dauert drei Jahre, Schwerpunkte sind Lernen und Arbeiten im Lehrbetrieb, Kundenbetreuung, Styleberatung, Waschen, Schneiden, Föhnen, Dauerwelle, Coloration & Strähnen, Frisuren gestalten, Haarpflege, Bartrasur, Nagelpflege und Kosmetik.