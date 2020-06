„Emotion ist nicht digital“

Begonnen mit ersten Gehversuchen im Post-Punk und Wave der späten 80er-Jahre, inspiriert von musikalischen Strömungen aus aller Welt, und schließlich angekommen bei modernem Gypsy-Sound: So klingt die Welt von Stani Vana, Produzent und MC der Band DelaDap.

Die Kombo fuhr am Freitag beim Steyrer Stadtfest schwere Geschütze auf: „Wir machen extrem positive, extrem tanzbare und extrem mitsingbare Musik“, erklärt Vana, der in Prag, Tschechien, geboren wurde und seit fast 30 Jahren in Österreich lebt. In Linz habe er die aufstrebende Underground-Musikszene hautnah miterlebt und nach einigen Bandprojekten schließlich mit DelaDap den Nerv des Publikums getroffen.

Zusammen mit Melinda Stoika, einer gebürtigen Ungarin, bildet der 46-Jährige die Front. Dahinter stehen unter anderem der Bosnier Alen Dzambic am Akkordeon, Bassist Benjamin Angerer aus Wien und der Oberösterreicher Simon Plötzeneder mit der Trompete.