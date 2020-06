„Elvis versteckt sich in Ischl“

Wenn in Bad Ischl der Haarspray rar wird, sich die sommerlichen Sonnenstrahlen in Glitzerpailletten vertausendfachen und die Cadillacs den Pferdekutschen Konkurrenz machen – „dann regiert der King in Ischl und der Kaiser hat Sendepause", verkündet Entertainer B. S. Stucka.

Zu seinem „kleinsten Elvis-Festival der Welt" pilgern jedes Jahr Fans des King of Rock `n` Roll ins Salzkammergut. Mit ihnen weht der Rockabilly-Flair der späten 1950er-Jahre durch die historischen Straßen. Sie sind überzeugt: „Elvis lebt. Er versteckt sich in Bad Ischl."

„Eigentlich wollte ich ja das größte Festival der Welt machen", erklärt Stucka und fantasiert von einer Menschenmasse, die richtig aufgestellt das Konterfei Presleys auf die Ischler Promenade bannt. „Aber alleine für die Koteletten hätte ich schon 200.000 Leute gebraucht", scherzt er.