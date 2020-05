Elite aus Schmugglern und Politikern

Das Land ziehe Investoren mit verdächtigem Kapital an, trotzdem werde die wirtschaftliche Lage von Tag zu Tag schlechter, sagt Mandic. Die Staatsschulden seien von 400 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Trotz der politischen Misere glaubt er an die Chancen des Landes. "Wir haben eine sehr schöne Küste, wunderbare Seen und Berge." In der Adria- und Touristenstadt Budva, in der kürzlich der serbische Tennisstar Novak Djokovic geheiratet hat, hat dies zu einem Immobilienboom geführt. In der Spitze explodierte der Quadratmeterpreis auf 5000 Euro, inzwischen ist er auf 1200 Euro gesunken. Die große Investorenansturm ist vorbei.