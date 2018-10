Einzigartige sportliche Leistung

Unglaublich, wie ein Team von ungefähr fünfzehn Personen plötzlich unruhig wie ein Bienenschwarm wird, wenn die beiden Protagonisten sich nicht wohl fühlen. Der dramatischste Moment allerdings war, als Markus dem Team Donnerstag Früh bekannt gab, dass er nicht mehr weiter laufen würde. Ich weiß, es ist „nur“ Sport, und der Weltfrieden hängt nicht davon ab, dennoch ging in dieser Sekunde viel kaputt, weil die beiden so hart gekämpft hatten, sich in der Vorbereitung neben Familie und Job jedes Training von ihren 24 Stunden täglich „abzwicken“ mussten, weil wir vom Team unser Bestes gegeben hatten, um sie zu unterstützen und vieles mehr. Ich habe inzwischen viele Athleten und Rennen begleitet, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so lange so extrem gequält hat wie Markus. Massive Sehnenscheidenentzündungen auf beiden Unterschenkeln haben ihn ab dem dritten Tag begleitet und immer wieder zum Gehen gezwungen.

Am sechsten Tag beim Aufstehen war klar, dass nicht einmal Gehen mehr möglich war. Wäre diese Woche zu einem Hollywood-Schinken verfilmt worden, hätte ich wahrscheinlich mehrfach die Augen verdreht und mich über die an den Haaren herbeigezogene Dramatik lustig gemacht. Aber wie heißt es so schön: Die besten Geschichten schreibt das Leben! Und das Erfreulichste ist, dass es auch noch ein Happy End gibt. Dieses Happy End macht auch für mich die viele Arbeit, den Schlafmangel, die Erschöpfung und die Unbequemlichkeit mehr als wett. Ich kann behaupten, noch nie so stolz darauf gewesen sein, Teil eines Teams zu sein.

Silke Kranz ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell. www.dynafit.com/de-at/crossing-austria-project