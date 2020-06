„Einmalige Zahlung reicht uns nicht“

Die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, die ihren in der Karwoche anberaumten Streik abgesagt hatte, geht mit klaren Vorstellungen in das Montagabend stattfindende Gehaltsgespräch mit Landeshauptmann Josef Pühringer. Vorsitzender Norbert Haudum: „Wir sind komplett gegen Einmalzahlungen. Das haben wir dem Landeshauptmann bereits gesagt. Wir wollen, dass alle Gehälter etwas draufbekommen, eine staffelwirksame Regelung." Er will damit absichern, dass die Erhöhung auch für die zukünftige Erhöhungen eingerechnet wird.

Pühringer hat angeboten, den Gehaltsabschluss für die Landesbeamten nachzubessern, weil die Bundesregierung für 2013 eine Nulllohnrunde beschlossen hat. Zudem liegt die Erhöhung für die Landesbeamten laut Landtagsbeschluss vom Dezember heuer ein Prozent unter dem der Bundesbeamten. Pühringer hat im Gespräch mit dem KURIER eine Erhöhung für die Niedrigverdiener angekündigt.