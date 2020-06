„Einkaufen ist eine Frage der Lebensqualität“

Manfred Zöchbauer von der Wirtschaftskammer (WK) fasst das Dilemma des Einzelhandels zusammen: Der kleine Greißler vor der Haustür könne schlicht nicht das bieten, was ein großer Markt am Ortsrand bietet – und das sind ein großes Sortiment, Sonderangebote und Parkplätze. „Die Leute wollen viel, und das billig und bequem. Das regionale Bewusstsein muss geschärft werden. Es ist eine Frage der Lebensqualität", sagt Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl.

Derzeit gebe es in Oberösterreich 54 Gemeinden ohne Nahversorger. Eine Zahl, die dank Programmen des Landes wie die Dorf- und Stadtentwicklung (DOSTE), privaten Initiativen und gemeinnützigen Vereinen seit etwa fünf Jahren relativ stabil bleibe.

Bei Umwidmungen in der Peripherie sei die Raumordnung ab 1500 restriktiv und verhindere damit, dass große Supermärkte aus dem Boden schießen. „Was da passiert, ist ein Verdrängungs-, kein Versorgungswettbewerb", so Sigl.