Eingesperrter Zweijähriger aus Auto befreit

Bei brütender Hitze war am Donnerstagnachmittag ein zwei Jahre alter Bub in einem Auto in Wanghausen im Bezirk Braunau am Inn eingesperrt. Und das, weil sein 45-jähriger Vater ihn versehentlich eingeschlossen hatte.

Die Familie aus Deutschland war am Donnerstagnachmittag in einem Leihwagen unterwegs, deshalb war der Vater auch nicht mit dem Schließmechanismus vertraut. Er legte die Autoschlüssel auf den Fahrersitz und machte die Fahrertüre zu.

Danach ging er zur geöffneten hinteren Tür, um seinen zweijährigen Sohn im Kindersitz anzugurten. Als er danach auch diese Tür wieder schloss, verriegelte sich der Wagen automatisch.