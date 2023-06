Schock für Mutter im Bezirk Baden: Kleinkind bei 35 Grad im Auto eingesperrt

Riesenschreck für eine junge Mutter in Pottendorf (Bezirk Baden) am bislang heißesten Tag des Jahres: Ihr Kleinkind war versehentlich in ihrem Pkw eingeschlossen.

Die Frau war mit ihrem 20 Monate alten Kind in einem Supermarkt in Pottendorf. Nach dem Einkauf setzte sie den kleinen Buben in den Wagen und gab ihm den Autoschlüssel zum Spielen, während sie ihre Einkäufe einräumte. Dabei muss das Kind versehentlich das Auto mit dem elektronischen Schlüssel verriegelt haben. Als die Mutter den Kofferraum zuschlug, wurde ihr plötzlich bewusst: Ihr Sohn war mit dem Schlüssel im Fahrzeug eingeschlossen.