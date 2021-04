Eingeklemmt: Autofahrerin prallte in OÖ frontal gegen Baum

Eine 26-jährige Autolenkerin ist am Freitagabend im Gemeindegebiet von Waldneukrichen (Bezirk Steyr-Land) von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Die Lenkerin wurde mit schweren Verletzungen durch den Notarzt in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht klar.

Auch Mopedlenker schwer verletzt

Schwer zu Sturz kam am Samstag gegen 6.15 Uhr ein 17-jähriger Mopedlenker in Waxenberg im Gemeindegebiet von Oberneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung). Der Jugendliche geriet in einer leichten Linkskurve rechts auf den Randstein. Dabei stürzte er und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen werden musste.