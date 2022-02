Einfach anfangen, um großartig zu werden

Er ist sein Leben lang an den Rollstuhl gebunden. Ricks sehnlichster Wunsch war es, einmal an einem Marathon teilnehmen zu können. Er bat 1977 seinen Vater Dick um Hilfe, damit er an einem Lauf zugunsten eines gelähmten Lacrosse-Spielers seiner Schule teilnehmen konnte. Er dachte, es würde den Jungen inspirieren, zu sehen, dass das Leben trotz seiner Behinderung weitergehen würde.

Der Vater trägt den Sohn

Das Team Hoyt begann zu trainieren und das Unmögliche wurde möglich. Dick trug, zog und schob seinen gelähmten Sohn in speziellen Rädern, Rollstühlen oder Schlauchbooten bei Extremsportveranstaltungen mit sich. Was während dieses Laufs geschah, sollte das Leben von Dick und Rick für immer verändern. Rick sagte zu seinem Vater: „Papa, wenn ich laufe, fühlt es sich an, als wäre ich nicht behindert.“

1000 Lauf-Veranstaltungen

Das bewegte seinen Vater so sehr, dass beide in den vergangenen Jahren gemeinsam mehr als 1000 Laufveranstaltungen durchgeführt haben, darunter 72 Marathons und 255 Triathlons (davon sechs Ironman). Diese Geschichte ist eine Inspiration für Durchhaltevermögen, Willenskraft und Überwindung, dafür, nicht aufzugeben.

Das ist die Kraft und Liebe eines Vaters, der für seinen Sohn läuft, um Momente der Freiheit von Behinderung und ein besseres Leben zu genießen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Zig Ziglar: „Du musst nicht großartig sein, um anzufangen. Aber du musst etwas beginnen, um großartig zu werden.“