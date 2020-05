„Eine Tür geht zu, eine andere auf“

Steckt man das alles so locker weg? „Eine Tür geht zu, eine andere geht auf.“ Manche behaupten, er habe in der Raiffeisenbank nicht aufhören können. Auer lacht. „Das ist geradezu lächerlich. Wer sagt, dass ich nicht aufhören kann?“ Sein Bruder Hans, der Bürgermeister der Gemeinde Steinerkirchen gewesen ist, habe ihn nach fünf Tagen auch angerufen und gefragt, wie es ihm gehe. Seine Antwort: „Was soll sein? Ich habe da kein Problem, ich bin völlig relaxt.“

Aber das Leben ist doch nun ein völlig anderes? Zuerst Jahrzehnte in Wien und Linz, nun wieder reduziert auf Fischlham. „Nicht ganz. Ich war gestern in Salzburg, heute bin ich in Linz, ich war am Montag in Linz, ich bin in Wien. Ich bin immer noch unterwegs.“