Ein Vermisster, Blut und viele Fragen

Der Fall ist rätselhaft. Seit Freitagfrüh wird der zweifache Familienvater und Unternehmer Manfred Hofer aus Kopfing im Innviertel vermisst. Es gibt eine große Blutlacke, sonst fehlt von dem Mann vorerst jede Spur.



Gegen 5 Uhr Früh war der 38-Jährige allein in die Werkstatt seiner Metalltechnik-Firma gegangen. Er wollte ein paar Stücke für einen Montageauftrag vorbereiten. Gegen 7 Uhr kam sein Bruder vorbei, um ihn abzuholen. Zu dem Zeitpunkt war das Eingangstor zu und der Schlüssel steckte außen im Türschloss.



Der Mann öffnete und fand anstelle des Bruders eine große Blutlacke in der Werkstatt. "Das Blut war vor allem auf dem Boden", erzählt Bettina Hofer, die Ehefrau des Vermissten. Sie hielt sich mit den beiden Söhnen in dem nur 20 Meter entfernten Wohnhaus der Familie auf. Auch ihre Eltern leben dort.



Gemeinsam suchten sie den 38-Jährigen. Als sie ihn aber nicht fanden, alarmierten sie die Polizei. Mehr als 100 Feuerwehrleute durchkämmten den ganzen Tag lang mit Hundestaffeln der Polizei und des Roten Kreuzes die Umgebung - vergeblich.