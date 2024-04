Ein Tormann und zwei Köche, aber kein Feldspieler

Bei den Feldspielern schaut es freilich finster aus. Immerhin eine kleine Chance hat der aus Kematen am Innbach (Bez. Grieskirchen) stammende Gernot Trauner, sofern er rechtzeitig fit wird. Der 32-jährige Abwehrspieler von Feyenoord Rotterdam war nach einer Verletzung lange Zeit ausgefallen, ist nun aber wieder fit. Mit etwas Nachsicht könnte Stefan Lainer (31) als halber Oberösterreicher durchgehen. Immerhin hatte der gebürtige Salzburger ein Jahr lang (2014/’15) in Ried gespielt, ehe er zu Red Bull Salzburg wechselte und von dort zu Borussia Mönchengladbach weiterzog.

Nostalgische Schwärmerei

Ein Blick zurück verliert sich allzu leicht in nostalgischer Schwärmerei. Faktum ist jedoch, dass es über die Jahrzehnte eine Vielzahl an Oberösterreichern zu Teamehren gebracht hat – exakt 56 in der 123-jährigen Länderspielgeschichte. Aber wo sind die Nachfahren der Sturmbergers, Köglbergers & Co? „Das ist schon überraschend, dass bei der EM kein oberösterreichischer Spieler dabei ist“, sagt Willi Ruttensteiner (61). Die Gründe dafür seien für ihn aber schwer auszumachen, „weil ich in die Arbeitsbereiche der Klubs nicht hineinsehe“. Sehr wohl kennt Ruttensteiner die Mechanismen des Fußballs. 16 Jahre war er ÖFB-Sportdirektor, zweimal hat er das Nationalteam interimistisch gecoacht.