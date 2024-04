LASK-Goalie Lawal will zur EM nach Deutschland

Ursprünglich Stürmer

Der gebürtige Linzer hat bei Donau Linz zu kicken begonnen, als Stürmer. Weil deutlich größer als seine Alterskollegen, wurde er in der U12 zum Torhüter umfunktioniert. „Ich habe mich auf dieser Position rasch wohlgefühlt“, erinnert sich Lawal an seine Anfänge zwischen den Pfosten: „Ich bin natürlich froh, dass es so gekommen ist.“ Mittlerweile misst er 1,95 Meter und hat das Gardemaß für einen Tormann. Via Pasching wechselte Lawal mit 14 in die LASK-Akademie und ging in der Folge seinen Weg, erst zu den Juniors, dann in die Kampfmannschaft.